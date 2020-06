Alesse (Università dell'Aquila): “Insieme a Lottomatica faremo ricerca innovativa sul 5G per migliorare la vita dei cittadini"

Lottomatica, Università degli Studi dell’Aquila e Comune insieme per sviluppare servizi innovativi ai cittadini utilizzando le nuove tecnologie 5G. Secondo Alesse la decisione da parte di Lottomatica di scegliere l’Università dell’Aquila per questa sperimentazione è la diretta conseguenza del ruolo svolto dall’Ateneo in ambito 5G dal punto di vista della ricerca di eccellenza.