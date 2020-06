Cybersecurity, il 10 a Roma relazione del presidente Agenzia spaziale israeliana

(AFP)

Il prossimo 10 dicembre, alle 17.15 nella Sala del Tempio di Adriano, sede storica della Camera di Commercio di Roma, Isaac Ben Israel, Chairman dell’Agenzia Spaziale Israeliana, terrà una relazione su temi di stretta attualità e di grande impatto quali l’Intelligenza artificiale e la Cybersecurity. L’Intelligenza artificiale (Ia) è ormai un nuovo fattore di produzione e possiede il potenziale per introdurre nuove fonti di crescita, cambiando il modo in cui il lavoro viene percepito e il nostro modo di relazionarci. Così come nella Cyber Security, campo della sicurezza informatica, sono presenti elementi giuridici, umani, tecnici e organizzativi in grado di analizzare i punti vulnerabili di un sistema, le minacce e i rischi associati. All’incontro interverrà il Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano.

L’evento è organizzato da 'Maker Faire Rome - The European Edition', Ambasciata d’Israele e dal Competence Center 'Cyber 4.0' della Sapienza Università di Roma, polo di orientamento, formazione e supporto alla realizzazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale sulla cyber security. L’incontro è promosso dalla Camera di Commercio di Roma nell’ambito del progetto Pid - Punto Impresa Digitale.