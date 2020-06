Smart city: Lottomatica, Università degli Studi dell’Aquila e Comune dell’Aquila firmano accordo sul 5G

Nella sede del Rettorato dell’Università degli Studi dell’Aquila è stato presentato un accordo tra Lottomatica e l’Università dell’Aquila per lo sviluppo di nuove tecnologie 5G, che impatteranno significativamente sullo stile di vita dei cittadini aquilani. Contestualmente è stato sottoscritto un memorandum con il Comune dell’Aquila per facilitare l’accesso ai servizi per il cittadino.