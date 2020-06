Manovra, arriva il decreto Alitalia

(Fotogramma)

Arriva in manovra il dl Alitalia. A prevederlo è il pacchetto di emendamenti dei relatori, depositati in Commissione Bilancio. Tra gli altri titoli, sono previste misure di assunzioni autocoperte nei ministeri Difesa, Interni, Giustizia, Mit; spending review per l'Inps; pacchetto per il Mit in attesa di verifiche coperture per il ribaltamento a mare, contenzioso Anas, ferrobonus e marebonus; fondi Mise coperti per gli Its; vendita di immobili della Difesa; zone economiche speciali in Veneto.

Su Alitalia, l'emendamento introdotto è volto ad introdurre un articolo in materia di 'misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto dalla compagnia. Viene, dunque, autorizzata la concessione, nel 2019, di un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni, di euro a favore di Alitalia Sai in amministrazione straordinaria e delle altre società controllate. E' prevista l'integrazione del programma della procedura di As con un piano di iniziative e interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali, funzionali alla tempestiva definizione delle procedure di trasferimento dei complessi aziendali. Procedure che verranno espletate dall'organo commissariale entro il 31 maggio 2020. La disposizione, sottolinea la relazione, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.