Pil, Patuelli: "C'è bisogno di fiducia per favorire la ripresa"

Immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)

Nel Paese "ci sono segnali di ripresa. Bisogna incoraggiare uno spirito di fiducia che rimetta in moto una dinamica di investimenti pubblici e privati. C'è più bisogno di fiducia per favorire la ripresa. La ripresa non si sviluppa senza la fiducia". Lo ha detto all'AdnKronos il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli, al termine del secondo atto di 'Tosca' alla Scala.

Dalla 'prima' della Scala, ha spiegato Patuelli, arriva "un messaggio certamente positivo. L'Italia non è ferma come la ritengono gli italiani. Ha più energia e ha più credibilità all'estero per le sue capacità di rigenerarsi. E Milano è il fulcro della ripresa".