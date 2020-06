Manovra, Gualtieri stoppa la stretta sulle doppie prime case

(Fotogramma)

"Penso che daremo parere negativo a questo emendamento ma dovremo esaminarlo, questo non è un emendamento del governo". Ad annunciarlo è il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri a Mezz'ora in più su Rai3, interpellato sull'emendamento alla manovra presentato ieri dai relatori sul giro di vite sulle finte prime case. "Stiamo parlando di un emendamento del relatore che vuole adeguare il regime delle regole alle sentenze della Cassazione che si può avere solo una prima casa. Ci sono anche fenomeni di false doppie prime case ma bisogna assolutamente evitare di colpire famiglie che ad esempio legittimamente lavorano in posti diversi", ha evidenziato Gualtieri.

“Se, come dice il ministro Gualtieri, il governo darà parere negativo sull'emendamento Imu 'prime case', farà la scelta giusta. E' il classico caso di bambino buttato via con l'acqua sporca” ha commentato Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia.