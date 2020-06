Bonus verde, le ultime novità

(Fotogramma)

Il Bonus verde viene prorogato per il 2020 e prevede una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute negli interventi di sistemazione di giardini, terrazze e parti comuni di edifici condominiali. E' quanto prevede il dl Milleproroghe.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, e quindi la detrazione massima è di 1.800 euro. E' quanto prevede un emendamento alla manovra presentato dal ministero delle Politiche agricole, l'onere calcolato è di 7,2 milioni.

Da fonti parlamentari al termine della riunione della capigruppo si apprende che le misure del Milleproroghe potrebbero essere escluse dal ddl Bilancio, come inizialmente ipotizzato, e trovare spazio nel classico decreto di dicembre.