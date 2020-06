A Fiera Roma il primo New Space Economy ExpoForum

(Foto ESA)

Il forte aumento del budget italiano destinato alle attività dell'Agenzia spaziale europea e i risultati ottenuti dalla delegazione italiana guidata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Spazio, Riccardo Fraccaro, al Consiglio dell'Esa di Siviglia, attestano il ruolo dell'Italia come potenza spaziale mondiale. E su questa linea si apre a Fiera Roma la prima edizione di New Space Economy European ExpoForum.

La manifestazione, che svolge dal 10 fino a giovedì 12 dicembre, è stata ideata e organizzata da Fiera Roma con l'ad Pietro Piccinetti e dalla Fondazione Edoardo Amaldi. La Nse Europeaon ExoForum è di fatto il primo evento dedicato a 360 gradi all’economia dello spazio e, la tre giorni di lavori, che si aprono al Padiglione 10 con l'intervento del Sottosegretario Fraccaro, i principali attori della New Space Economy e della Old Economy si incontrano e si confrontano per ragionare sulle nuove potenzialità dell'ecosistema spaziale.

Tra i presenti, ospite d'eccezione è l'astronauta italiana dell'Esa, Samantha Cristoforetti. Alla sessione plenaria di domani, dal tema "High level forum Round table on Cmin19", partecipano, moderati dalla Direttrice di Formiche e Airpress Flavia Giacobbe, il Direttore generale dell'Esa, Johann-Dietrich Wörner, ed i vertici delle principali Agenzie spaziali europee: il Presidente Asi Giorgio Saccoccia, il Presidente Cnes Jean-Yves Le Gall, il President Iaf Pascale Ehrenfreund, il Capo dell’Ufficio spaziale svizzero Renato Krpoun e il Direttore di Cdti Juan Carlos Cortes.

"Investire sullo spazio significa investire sul futuro, anche in termini di miglioramenti concreti della vita sulla terra, dal settore della medicina a quello dell’agricoltura, passando per la mobilità e la sicurezza" sottolinea l'astrofisico Roberto Battiston, Chair del Comitato scientifico di New Space Economy European ExpoForum.

"La quasi totalità dei settori economici -segnala Battiston- si interseca più o meno direttamente con lo spazio e la sua economia e l’Italia ha una filiera completa nel settore spaziale e ricopre un ruolo di leadership in Europa, confermandosi terzo contributore dell’Esa, nonché uno dei pochi Paesi capaci di fornire tecnologie e programmi in tutti i comparti (Scienza, Esplorazione e osservazione dell’Universo, Osservazione della Terra, Lanciatori, Ssa-sicurezza, Telecomunicazioni, Navigazione e nuove tecnologie".

L'Amministratore unico e Direttore generale di Fiera Roma, Pietro Piccinetti, evidenzia che "l'Italia punta con forza sullo spazio come volano per lo sviluppo, l’innovazione e la competitività del Sistema-Paese. Come Fiera Roma siamo orgogliosi di contribuire, con questo evento - che abbiamo come di consueto organizzato con una parte espositiva e una di simposio dai forti contenuti scientifici - puntiamo a promuovere un ragionamento che coinvolga le Piccole e medie imprese, le istituzioni e il mondo accademico e della ricerca, sulle grandi sfide strategiche che attendono il nostro Paese e l’Europa su un terreno cruciale come quello dello spazio".