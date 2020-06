iPhone 12, ecco le novità nel 2020

(Fotogramma)

I nuovi iPhone 12 in arrivo nel 2020 avranno a disposizione più spazio per batterie più grandi, grazie all'impiego di circuiti più efficienti e meno ingombranti. La novità è stata svelata dal sito coreano The Elec, che fa riferimento ad informazioni provenienti da fonti industriali. I progressi dovrebbero riguardare in particolare la realizzazione del modulo di protezione della batteria, che viene utilizzato per evitare problemi di surriscaldamento e sovraccarico e per garantire una durata maggiore della batteria stessa. Nell'iPhone 12, Apple dovrebbe utilizzare un modulo di dimensioni ridotte -forse dimezzate- e questo consentirebbe di liberare spazio per batterie leggermente più grandi.

Secondo le previsioni dell'analista Ming-Chi Kuo, profondo conoscitore del mondo Apple, il prossimo anno dovrebbero sbarcare sul mercato 5 diversi iPhone. Nella prima parte del 2020 dovrebbe arrivare un iPhone SE 2, mentre nella seconda parte dell'anno sarebbe atteso il debutto di modelli di fascia più alta.