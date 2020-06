Oltre 1 mln di visitatori per 'Artigiano in Fiera'

Immagine di archivio

Chiusa, a Fieramilano Rho-Pero, la 24ma edizione di 'Artigiano in Fiera', che si conferma come la più grande fiera al mondo delle arti e dei mestieri, con una straordinaria risposta di pubblico. Oltre 1 milione di persone, infatti, hanno potuto incontrare anche più volte, nelle 10 giornate di fiera, gli oltre 3.000 artigiani presenti da tutto il mondo.

"Lo slogan dell’anno, 'Piacere di conoscerti', si è concretizzato in migliaia e migliaia di incontri, in un clima di assoluta positività, che hanno messo al centro la persona. Proprio questo, che è il cuore e la ragione per cui 'Artigiano in Fiera' è nata, è stato più che mai visibile ed evidente", sottolinea una nota degli organizzatori.

"Il Pass gratuito è stato scaricato preventivamente dal 93% di tutti i visitatori, permettendoci così di preparare per tempo la migliore accoglienza di sempre", prosegue.

"Anche l’apparato di sicurezza, realizzato su 'modello aeroportuale', ha permesso a tutti di accedere ai controlli con code massime di pochi minuti. Di tutto questo lavoro bisogna dare un particolare e pubblico ringraziamento alla grande collaborazione da parte di tutte le Forze dell’Ordine - Polizia, Guardia di Finanza, Carabinieri, Nas, Ats e di Fiera Milano", continua la nota.

"Sono circa 200.000 le persone che hanno scaricato l’App che, introdotta per la prima volta al mondo nell’ambito di un evento fieristico, ha dato la possibilità di cercare e ritrovare tutti gli artigiani, fino ad essere guidati all’interno dei padiglioni", spiega.

"Il prossimo sarà un anno eccezionale perché ricorrerà il 25mo anniversario di 'Artigiano in Fiera' e i 100 anni di Fieramilano. Continueremo quindi a lavorare precisando ulteriormente le innovazioni sperimentate e portando ad ulteriore maturazione ciò che l’evento già rappresenta: la più grande esposizione internazionale delle arti, dei mestieri e delle culture di tutto il mondo", conclude.