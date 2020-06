Gentiloni: "Patto Stabilità nato in periodo di crisi, ora va adattato"

(Afp)

"Dobbiamo essere consapevoli che queste regole sono state create in un momento particolare, in una crisi. Ma ora siamo fuori da questa crisi e adesso abbiamo altre sfide". E' un passaggio dell'intervista di Paolo Gentiloni al quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung. Il commissario europeo all'Economia indica "le sfide davanti a noi: la lotta al cambiamento climatico e il pericolo di una bassa crescita e di una bassa inflazione per un lungo periodo". In un simile quadro, dice Gentiloni, le regole dovrebbero essere adattate "gradualmente a questo nuovo contesto".