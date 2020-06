Esami di guida, bocciato solo 15% esaminandi ma al Sud patente 'sicura'

(Fotogramma)

Solo il 15% degli esaminandi viene bocciato all'esame per la patente ma questa percentuale praticamente si azzera in alcune province, soprattutto del Sud. E' quanto emerge da una elaborazione del Centro Studi di AutoScout24 sulla base dei dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Lo scorso anno in Italia infatti sono 662.168 le persone che hanno sostenuto l'esame di guida per la patente B, con l’85,5% dei promossi sul totale, ma questo valore al Sud sale al 97,3% in Puglia, al 97%in Campania e al 96,6% in Molise (ma con valori molti simili in Calabria, Basilicata e Sicilia).

Al contrario la scure degli esaminatori si abbatte più decisamente in Sardegna (solo 69,8% dei promossi), Trentino – Alto Adige (70,5%) e Liguria (72%). Per quanto riguarda le singole province, a Isernia si registra il 99% di promossi, come a Messina, seguite da Foggia (98,9%), Potenza (98,6%) ed Enna (98,1%). Maggiori difficoltà si riscontrano invece a Cagliari, dove nel 2018 solo il 62,1% ha superato l’esame di guida mentre a Genova sono il 64,5% e a Trento il 66%.

L’analisi di AutoScout24 mostra come a livello nazionale circa l’80% delle persone risultate idonee alla guida nel 2018 siano giovanissimi dai 18 ai 21 anni. Infatti, il 71% dei giovani in questa fascia di età non resiste alla voglia di guidare e ottiene la patente nei tempi regolari, contro l’8% che rimanda per una questione di costi e il 6% che è stato bocciato una o più volte all’esame di guida.

Si tratta di una scelta che per quasi otto esaminandi su dieci nasce dalla volontà di finalmente autonomi e gestire il proprio tempo, mentre il 46% ritiene la patente una conquista personale, il 42% è mosso dalla comodità di potere svolgere servizi/commissioni utili anche per altri e il 41% guarda soprattutto alla possibilità di viaggiare e raggiungere posti nuovi.

Uniche limitazioni, quelle legate alla potenza del mezzo per chi ha appena passato l'esame: per questo AutoScout24 sul proprio sito ha inserito fra i parametri di ricerca delle vetture proprio un filtro per le auto per neopatentati, in linea con la normativa in vigore.