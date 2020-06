Manovra, 50 mln per Olimpiadi invernali 2026

(Fotogramma /Ipa)

Arrivano i finanziamenti per le Olimpiadi invernali 2026 e per la Ryder Cup 2022, rispettivamente pari a 50 milioni e 20 nel 2020. La commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento al ddl bilancio che finanzia i due eventi sportivi. E' inoltre autorizzata la spesa di 8 milioni per il completamento del polo metropolitano M1-M5 di Cinisello, Monza Bettola.