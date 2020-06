Manovra, 5 mln in Puglia dopo la Xylella

(Fotogramma)

Via libera allo stanziamento di 5 milioni di euro nel 2020 per piantare alberi in Puglia, dove la Xylella ha provocato enormi danni. La commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento al ddl bilancio che rifinanzia il fondo già esistente. La proposta di modifica, di Italia viva, prevede un fondo ''per la realizzazione del piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia. Si tratta di uno stanziamento di 60 milioni nei prossimi tre anni: 5 milioni nel 2020 e altrettanti nel 2021 e 50 milioni nel 2022”, spiega Iv.