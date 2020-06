Manovra, errore di battitura sulla Tobin Tax

(FOTOGRAMMA)

''C'è stato un errore di battitura'' nell'emendamento sulla Tobin tax, approvato dalla commissione Bilancio e inserito nella manovra 2020. La proposta di modifica passata prevede un'imposta dello 0,4% sulle transazioni on line che riguardano le transazioni finanziarie dei contratti per differenza ma l'intenzione di Fratelli d'Italia, autori dell'emendamento, era quello di inserire un'aliquota dello 0,04%. Intervenendo in commissione, il partito chiede quindi di ''poterlo modificare''.