Crowdfunding, Bper cofinanzierà due progetti

Si è concluso il bando “Teen – Il futuro a portata di mano”, promosso da Bper Banca sulla piattaforma Produzioni dal Basso per favorire iniziative educative e formative rivolte ai giovani dagli 11 ai 19 anni. Due i progetti che hanno raggiunto il goal del crowdfunding, accedendo così al cofinanziamento da parte dell’Istituto: “Linfa - Paint your future” è stato presentato dall’Associazione “Scioglilingua” di Modena e mira a sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie di I grado di Modena al rispetto per l'ambiente e ad avere una maggiore consapevolezza ecologica. Il progetto prevede la creazione a scuola di opere artistiche su tela o muro realizzate con una moderna vernice in grado di neutralizzare gli agenti inquinanti presenti nell'aria.

“Realizziamo insieme una ciclofficina a Forlì” ha invece un duplice obiettivo: da un lato offrire a cinque ragazzi ex ospiti delle comunità residenziali per minori un’opportunità di crescita attraverso lavori qualificati e dall’altro incoraggiare l’utilizzo della bicicletta e del trasporto ferroviario in un territorio particolarmente sensibile ed attento all’ambiente.

Entrambi i progetti sono riusciti a raggiungere il 50% del budget complessivo grazie alla generosità dei sostenitori, che hanno contribuito alle campagne tramite una donazione su Produzioni dal Basso. Bper Banca, da sempre un punto di riferimento per le iniziative del terzo settore e in particolare per quelle dedicate ai giovani, cofinanzierà i due progetti per il rimanente 50%, permettendone così la realizzazione.