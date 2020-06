Mutui, le offerte di dicembre

Continua anche a dicembre il momento favorevole per sottoscrivere un mutuo, sia esso a tasso fisso o a tasso variabile, o decidere per una surroga, ovvero optare per il cambio in corsa del mutuo e trasferire in questo modo il finanziamento da una banca ad un'altra a costo zero per usufruire di condizioni migliori. L’accelerazione degli ultimi mesi nella corsa al ribasso dei tassi di interesse rende sempre più appetibile l’accensione di un mutuo.

Nel dettaglio le variazioni di questo mese: Intesa Sanpaolo ha ridotto fino a 20 punti base i tassi fissi; UBI Banca ha ridotto fino a 25 punti base gli spread dei mutui a tasso fisso e variabile; Banco BPM e Webank (canale on line di Banco BPM) hanno ridotto fino a 15 base gli spread dei mutui a tasso fisso con finalità acquisto; Deutsche Bank ha aumentato fino a 5 basis lo spread sui mutui a tasso fisso e ridotto fino a 10 basis point gli spread sui mutui a tasso variabile; infine, Banca Sella ha ridotto fino a 10 punti base lo spread sui mutui a tasso fisso con finalità acquisto ed ha aumentato fino a 30 punti base lo spread sui mutui a tasso fisso con finalità surroga.

Ecco due simulazioni di acquisto realizzate da MutuiSupermarket.it:

Simulazione per mutuo a tasso variabile - Mutuo acquisto, tasso variabile a 20 anni per un importo di 140.000 euro su un valore dell'immobile di 280.000 euro, richiesto da un 34enne residente a Roma. (TABELLA)

I primi 5 istituti che offrono le condizioni più convenienti sono Credem (istruttoria in filiale, indice Euribor 3 mesi, Spread 0,75%; TAN 0,34%; rata 603,59€, TAEG 0,57%); Intesa Sanpaolo (istruttoria in filiale, indice Euribor 1 mese; Spread 0,90%; TAN 0,44%; rata 609,30€; TAEG 0,59%); Hello Bank (istruttoria online, indice Euribor 1 mese; Spread 1,00%; TAN 0,54%; rata 615,35€; TAEG 0,67%); Banca Sella (istruttoria online, Euribor 3 mesi, TAN 0,54%, rata 615,65€; TAEG 0,68%); Unicredit (istruttoria in filiale, indice Euribor 3 mesi; Spread 0,95%; TAN 0,55%; rata 616,02€; TAEG 0,69%).

Simulazione per mutuo a tasso fisso - Mutuo acquisto, tasso fisso a 20 anni per un importo di 140.000 euro su un valore dell'immobile di 280.000 euro, richiesto da un 34enne residente a Roma. (TABELLA)

Fra le 5 migliori proposte, figurano quelle di Credem (istruttoria in filiale, TAN 0,70%; rata 625,29€; TAEG 0,90%); Credit Agricole (istruttoria in filiale; TAN 0,83%; rata 633,29€; TAEG 0,97%); Hello Bank (istruttoria online, TAN 0,85%; rata 634,53€; TAEG 0,99%); Banco di Sardegna (istruttoria in filiale, TAN 0,80%, rata 631,44€; TAEG 0,99%); BPER Banca (istruttoria in filiale; TAN 0,80%; rata 631,44€; TAEG 0,99%).