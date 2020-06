Tassa sulle vincite, cosa cambia

(FOTOGRAMMA)

C'è anche la tassa sulle vincite tra gli emendamenti alla manovra approvati dalla commissione Bilancio al Senato tra mercoledì notte e giovedì mattina, in un rush di votazioni di 12 ore. Come anche il via libera alla plastic tax rivista, lo slittamento della sugar tax e il quasi azzeramento della stretta sulle auto aziendali.

TASSA SULLA FORTUNA - Dal primo marzo sale al 20% la tassa sulle vincite sui giochi superiori a 500 euro, comprese lotterie istantanee e 'Gratta e Vinci'. Dal 15 gennaio invece sale al 20% anche il prelievo sulle new slot sulle vincite oltre i 200 euro. Cambiano anche Preu e payout al 65%.