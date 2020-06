Alitalia, Fraccaro: "Ristrutturare e poi nel caso vendere"

(Afp)

dall'Andreana d'Aquino

Su Alitalia, "il Mise sta portando avanti " il dossier e "abbiamo approvato un decreto in consiglio dei ministri che prevede un nuovo commissariamento per ristrutturare l'azienda, per efficientarla e poi eventualmente venderla". A dirlo è stato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Spazio, Riccardo Fraccaro, parlando con i giornalisti a margine di un evento di Leonardo e Telespazio, al Centro Spaziale del Fucino, in Abruzzo. "Quindi Abbiamo cambiato leggermente approccio, questo ci permette di essere ancora più seri" ha detto Fraccaro.