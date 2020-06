Innovazione, ecco i vincitori del concorso 'Energie per Napoli'

Si è conclusa la fase finale del concorso di idee ‘Energie per Napoli’, promosso da Q8 e Università Parthenope (Placement e PINLAB-Terza Missione), con la collaborazione di Adnkronos e l'intervento della Confcommercio di Napoli, tenutasi presso il Palazzo Pacanowski del capoluogo campano. Ad assegnare i i riconoscimenti una giuria composta da alcuni dirigenti della Q8 e dai rappresentanti di UniParthenope.

Ad aggiudicarsi le borse di studio da 500 euro per ciascun componente del gruppo (quattro per ciascuna squadra) tre dei dieci team che hanno presentato idee all'insegna della sostenibilità per Napoli nei campi dell'energia, del turismo e dei trasporti. Le tre squadre hanno vinto a pari merito.

Questi i vincitori:

Ecc' o park - Restituire prestigio alla Villa Comunale e al parco Virgiliano, creando un punto d'attrazione che attiri il turismo a Posillipo, offrendo un'alternativa sostenibile per arrivarci.

Enjoy your energy - Pavimento intelligente che produce energia elettrica per i tornelli della Metropolitana di Napoli.

Na Motive - Apecar elettriche per un turismo sostenibile, con annesso infopoint digitale.

Questi gli altri progetti arrivati in finale:

Coffe (Cooperation For Free Energy) - Produzione di energia elettrica e termica tramite l'utilizzo di pellettizatori che riciclano i fondi di caffe. L'energia nel progetto è utilizzata per ricaricare bici e macchine elettriche e il camioncino che raccoglie i fondi di caffe usato.

I borbone 4.0 - Alimentare le diverse aree del Real Bosco di Capodimonte e del museo tramite l'installazione di pannelli fotovoltaici ed impianti eolici, questi ultimi a forma d'albero per immedesimarsi completamente nel bosco. L'energia elettrica prodotta può illuminare percorsi e monumenti.

Napoli energy walkers - Pavimento intelligente che produce energia elettrica in grado di alimentare i luoghi di trasporto.

Moovo - Applicazione per smartphone che consente agli utenti di combinare prodotti diversi creando pacchetti viaggio.

Binless - Compattante autoalimentato a enegia solare per la raccolta dei rifiuti.

Qeight - Monopattini elettrici per spostarsi in alcune zone turistiche della città.

Zero - Ristorante sostenibile munito di orto autonomo nel quale i clienti possono scegliere i propri prodotti.