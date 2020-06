Bonus verde, le novità 2020

(FOTOLIA)

Il Bonus verde viene prorogato per il 2020 e prevede una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute negli interventi di sistemazione di giardini, terrazze e parti comuni di edifici condominiali. E' quanto prevede una bozza del dl milleproroghe che dovrebbe essere presentato venerdì in Cdm. La misura, in precedenza, era contenuta nella bozza di un emendamento al ddl bilancio. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a suo abitativo, e quindi la detrazione massima è di 1.800 euro.