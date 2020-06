Evasione fiscale, arrivano 'pagelle' per i contribuenti

(Fotogramma)

Il nuovo piano fiscale, per combattere l’evasione, prevede un incrocio di informazioni nelle varie banche dati, per potere dare i voti ai contribuenti. In pratica per ogni singolo contribuente, evidenzia notizie.it, ci sarà una sorta di rating che misura l’affidabilità sul piano fiscale. Si tratterà di una sorta di pagella dei contribuenti.

Per ottenerla, il primo passo riguarda l’incrocio tra i dati delle dichiarazioni fiscali e quello dell’anagrafe dei rapporti finanziari. Un lieve scostamento o una situazione dubbia saranno sufficienti a far scattare un controllo più approfondito. A questo proposito, il fisco potrà utilizzare anche i dati dell’anagrafe tributaria.

Il nuovo piano fiscale è contenuto nella legge di Bilancio sotto la voce “analisi di rischio”. E dal 2020 le cose cambieranno. L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, infatti, concentreranno la loro attività sull’analisi di una mole di dati su tutti quegli aspetti che possono mettere in moto processi di verifica. Nelle banche dati entreranno anche le fatture elettroniche e tutti gli allegati che riguardano una transazione. Da qui le Entrate e le Fiamme gialle potranno individuare tutti i profili dei contribuenti a rischio evasione.

A questo proposito, è prevista una implementazione di nuove tecnologie per permettere controlli rapidi ed efficaci. Tecnologie che verranno studiate e messe sul campo tra il 2019 e il 2021. La fatturazione elettronica e lo scontrino elettronico sono i due esempi più lampanti.