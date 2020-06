E' "molto presente" alla Commissione Europea la "preoccupazione" dell'impatto che avrà sui posti di lavoro in alcuni settori produttivi nell'Ue la transizione 'ecologica' prevista dal Green Deal. Lo sottolinea a Strasburgo il commissario all'Economia Paolo Gentiloni. Per attutire gli effetti sull'occupazione, sottolinea il commissario, la Commissione mobiliterà risorse per "100 mld di euro".

Keywords: ultime notizie economia, ultime notizie Ue, ultime notizie Gentiloni, Paolo Gentiloni, Green Deal Ue, Ue Green Deal, Green Deal, transizione verde, occupazione, Commissione Europea, Gentiloni Green Deal, Green Deal Gentiloni