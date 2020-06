Popolare Bari, Patuanelli: "Bankitalia non esercita funzione vigilanza"

(FOTOGRAMMA)

"E' evidente che nella potestà di vigilanza la Banca d'Italia non esercita fino in fondo la sua funzione". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli sul caso della Popolare di Bari, intervistato nella trasmissione 'Stasera Italia' su Rete 4. Questa cosa, ha aggiunto "è costata in questi ultimi anni il fallimento di molte banche ma soprattutto, e ci interessa di più, il fallimento di molte famiglie. Chi paga il prezzo sono i cittadini che hanno messo i risparmi magari di una vita".