L'"errore clamoroso" fatto dalla Dg Concorrenza della Commissione Europea su Tercas, considerando l'intervento del Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi, le cui risorse vengono dalle banche, come un aiuto di Stato, non si deve ripetere. "Spero che la lezione giuridica inflitta dal Tribunale alla Commissione la faccia essere ben più prudente" nel giudicare il salvataggio della Banca Popolare di Bari. Lo dice il vicepresidente del Parlamento Europeo Fabio Massimo Castaldo (M5S), a Strasburgo.