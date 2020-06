Fca-Psa, Lapo a John: "Orgoglioso di te"

"Caro Fratello, prima di tutto, credo e crederò sempre in TE. Sono MOLTO orgoglioso di TE. Tu e Tavares e tutto il team #FCAPSA avete fatto un capolavoro". Così in un tweet Lapo Elkann. "Batman Robin = Elkann Tavares. Bravi entrambi - aggiunge il fratello del presidente di Fca, Jonh Elkann a poche ore dall'accordo raggiunto tra Fca e Psa - Auguro a entrambi di essere sempre l'uno con l'altro come Batman Robin insieme per Fca, per Psa, per l'automobile, per il pianeta. Forza BatmanRobin, forzaCarlos, forzafcapsa, forzajohn", aggiunge concludendo: "John sei la nostra roccia".

