Penny Market apre 3 nuovi punti vendita

Domani, giovedì 19 dicembre, saranno 3 i nuovi punti vendita per Penny Market Italia; il terzo per Catania (superficie di vendita 463 mq) e Bologna (superficie di vendita 559 mq) e il secondo su Chieri (superficie di vendita 807.5 mq). Un totale di 16 nuove aperture nel 2019, anno che si chiude con 386 negozi.

I format degli store sono di nuova generazione, con impianti ad alta efficienza energetica e basso impatto ambientale con un approccio sostenibile in termini di dispersione termica e gestione degli imballaggi. Con il 90% delle referenze made in Italy ed un approccio che valorizza il territorio, le tradizioni, i produttori locali, Penny testimonia la propria vocazione di essere “Il discount sotto casa per la spesa semplice e di qualità tutti i giorni” con una forte impronta legata all’italianità. L’azienda Penny Market Italia, del gruppo internazionale Rewe, chiude l’anno con un fatturato in forte crescita rispetto al 2018, pari a 1,4 mld e quasi 4000 dipendenti.