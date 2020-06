Manovra, è bagarre in Commissione

(Fotogramma /Ipa)

Bagarre in commissione Bilancio alla Camera, dove è in corso l'audizione del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Dopo un confronto tra il presidente Claudio Borghi e Massimo Garavaglia (Lega) da una parte, e il titolare del dicastero di via XX settembre dall'altra sulla riduzione della spesa per interessi legata al calo dello spread, Gualtieri accusa Borghi di ''voler dimostrare l'indimostrabile''. Il presidente risponde accusando il ministro di non essere mai venuto in commissione: ''Non l’abbiamo mai vista qui alla Camera''. ''Porti rispetto''. A questo punto alcuni deputati hanno contestato Borghi, chiedendo di rispettare il proprio ruolo.

PIOGGIA DI EMENDAMENTI - Entro il termine scaduto questa mattina sono 1.135 gli emendamenti al ddl bilancio, presentati in commissione Bilancio. Poco meno della metà delle proposte di modifica arrivano dalla Lega (494), mentre seguita da Forza Italia (388) e da Fratelli d'Italia (159). Dalla maggioranza sono arrivati 15 emendamenti, tutti a firma M5S. Il testo arrivato dal Senato dovrebbe essere approvato da Montecitorio senza modifiche.