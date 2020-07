Greta torna a protestare davanti al parlamento svedese

Greta Thunberg (AFP)

Dopo quattro mesi e mezzo di assenza dalla Svezia, Greta Thunberg torna a 'scioperare' per il clima davanti al Parlamento a Stoccolma. Di venerdì, come da tradizione.

"Settimana dello sciopero scolastico numero 70. Stoccolma!" ha twittato la giovane attivista, reggendo un cartello con la scritta 'Sciopero scolastico per il clima'. La sedicenne, che ha fatto rientro a casa questa settimana, ha scioperato per la prima volta da scuola per il clima ad agosto 2018.