Ex Ilva, Patuanelli: "Previsto mantenimento livelli occupazione"

Foto Fotogramma

Nel pre accordo sull'ex Ilva ''è previsto il mantenimento degli attuali livelli di occupazione''. Lo afferma il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, intervistato dal Tg1. ''Non si potrà proporre piano industriale senza sindacati'', aggiunge il ministro. Il pre accordo raggiunto ''fa superare il paradigma di una produzione siderurgica che non è compatibile con l'ambiente'', spiega il ministro. ''Si arriverà a produrre 8 milioni di tonnellate d'acciao l'anno ma solo un terzo sarà legata all'utilizzo del carbonio''. E ''non si potrà proporre un cambio di piano industriale senza un accordo sindacale''. L'accordo "prevede l'ingresso dello Stato all'interno di Arcelormittal e la creazione di una newco che si occuperà della nuove tecnologie applicate all'impianto''.