Chiusura di settimana in positivo per il listino di Piazza Affari, ai massimi da maggio 2018 di poco sopra i 24 mila punti (+1,24% a 24.003,64 punti). In particolare evidenza Enel, salita oggi del 2,93% a 7,206 euro (massimo dal 2008). Rialzo di oltre 2 punti percentuali per lo spread con i titoli tedeschi a 166 punti base.