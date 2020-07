Alitalia, Patuanelli: "Altri 6 mesi e poi chiude"

(Fotogramma)

"Per salvare Alitalia ci restano sei mesi. Perde circa 2 milioni al giorno. Vorrei sapere cosa si può fare di più rispetto a quanto stiamo facendo". Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in un'intervista al Messaggero. "Insieme ad altri risparmi di spesa - spiega - come il posticipo del pagamento degli interessi al Tesoro per 145 milioni, avremo tempo fino all'autunno. Ma è chiaro che l'obiettivo è chiudere entro metà anno con la scadenza del mandato al commissario. Altrimenti si chiude. Non ci saranno altri fondi. Per Alitalia questo è davvero l'ultimo intervento dello Stato", avverte il ministro.

Come ricorda inoltre Patuanelli, "il 2 dicembre, dopo il no di Atlantia che ha fatto naufragare il consorzio, avevo di fronte due strade: la liquidazione della compagnia o avviare una nuova procedura. Ho scelto la seconda e coltivo la speranza che si possa arrivare una soluzione" che "non è lo spezzatino, ma si può immaginare una holding Alitalia con una diversa articolazione che mantenga l'integrità aziendale", conclude Patuanelli.