Milleproroghe, Confindustria: "Preoccupa norma concessioni"

''Confindustria condivide le preoccupazioni espresse da Aiscat sulle indiscrezioni in merito all'inserimento, nel decreto legge Milleproroghe, di un intervento in tema di concessioni autostradali''. E' quanto si legge in una nota, dopo il via libera al provvedimento da parte del Consiglio dei ministri. ''Se le informazioni circolate fossero confermate, si tratterebbe di un intervento unilaterale di modifica dei contratti in essere, effettuato per giunta con legge'', sottolinea Confindustria. L'effetto della norma, si sottolinea, avrebbe un ''effetto negativo non solo sulla specifica situazione, ma più in generale sulla credibilità del nostro Paese e sulla capacità delle sue Istituzioni di assicurare procedure corrette e regole prevedibili a tutela della libertà d'impresa''.