Istat, dopo 9 anni gli stipendi tornano ad aumentare

Foto Fotogramma

Dopo una fase di decelerazione che perdurava da nove anni, nel 2018 le retribuzioni contrattuali orarie nel totale economia sono tornate ad aumentare (+1,5 per cento). Tale variazione è stata determinata per più di due terzi dai miglioramenti economici intervenuti nell’anno. E' quanto si legge nell'Annuario Statistico Italiano 2019, relativo allo scorso anno, messo a disposizione dall'Istat sul proprio portale.

Il contributo maggiore, spiega l'istituto di statistica, è derivato dagli aumenti retributivi previsti per la quasi totalità dei dipendenti pubblici (+2,6 per cento) dopo il blocco contrattuale che si protraeva dal 2010. Nel settore privato la crescita ha presentato un andamento più regolare (+1,1 per cento) come sintesi di una dinamica più favorevole nei servizi privati (+1,3 per cento) rispetto a quella dell’industria (+0,9 per cento). Aumenti di analoga entità si osservano per le retribuzioni contrattuali per dipendente.