Cedolare secca, ultimo giorno per i negozi in affitto

(Fotogramma)

"Oggi è l'ultimo giorno per stipulare un contratto di locazione per un negozio applicando la cedolare secca del 21%. Era un modo per tentare di rianimare parte delle centinaia di migliaia di locali vuoti. Ma, dopo solo un anno, la misura è stata cancellata". Così Confedilizia in un post pubblicato su Twitter e Facebook, accompagnato dall’hashtag #aqualcunopiacesfitto.