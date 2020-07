Banca Monte dei Paschi di Siena dà il via al terzo appuntamento di 'Invito al Monte', l’iniziativa artistica e culturale con la quale la Banca torna ad aprire al pubblico una volta al mese, il museo e l’archivio storico in Piazza Salimbeni a Siena con una serie di visite guidate e gratuite. Banca Mps dà appuntamento a sabato 18 gennaio 2020 per il nuovo evento tra storia, arte e musica.