Associazione Italia-Emirati Arabi, Riccardo Maria Monti nuovo presidente

E' Riccardo Maria Monti, già presidente dell’Ice e di Italferr, oggi Ceo di Triboo azienda quotata leader in Italia nell’ecommmerce e digital marketing, il nuovo presidente dell'Associazione Italia-Emirati Arabi. Monti, si legge in una nota, lavorerà a stretto contatto con Badr Al Olama, Co Presidente dell’Associazione e Direttore della Divisione Aerospazio di Mubadala, e con Franco Frattini, Presidente Onorario dell’Associazione nonché attuale Presidente di Sezione del Consiglio di Stato e Presidente di Sioi.

L'Associazione Italia-Emirati Arabi, il cui segretario generale è Nicola Martinelli, promuove lo sviluppo ed il consolidamento delle relazioni culturali ed economiche tra i due Paesi.

"La nomina alla Presidenza dell'Associazione Italia- Emirati Arabi mi onora", afferma Riccardo Maria Monti. L'ex presidente di Ice sottolinea inoltre che con il co presidente Badr Al Olama "ci sarà il massimo impegno per cogliere importanti traguardi nella collaborazione tra i nostri due Paesi, specialmente in vista di Dubai Expo2020".