Asus, la posizione dell'azienda

In relazione al bollettino settimanale, anno XXIX – n. 52, rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in data 30 dicembre 2019, ASUS dichiara che il consumatore è e sarà sempre al centro della vision aziendale e di essere fortemente dispiaciuta nell’evidenziare che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) abbia fondato le sue valutazioni su un numero irrisorio di casi pari soltanto allo 0,005% di tutte le procedure di assistenza gestite in Italia dal 2014 al 2018.

ASUS conferma che da sempre tutte le procedure aziendali sono state sviluppate per soddisfare al meglio le aspettative dei propri utenti e si impegna nel continuo miglioramento delle stesse per confermare la vision aziendale. ASUS continuerà a lavorare con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e gli organi giuridici Italiani al fine di garantire la tutela dei consumatori e della Reputazione aziendale stessa.