Per Mercedes quarto trimestre record, in 2019 resta primo marchio premium

Grazie al miglior trimestre di tutti i tempi in termini di vendite (614.319 unità a livello globale, + 3,2%), registrato fra ottobre e dicembre, Mercedes-Benz chiude il 2019 in crescita per il nono anno consecutivo e si conferma il numero uno tra i marchi automobilistici premium. Il gruppo Daimler spiega come lo scorso anno Mercedes abbia ha consegnato 2.339.562 unità (+1,3%), raggiungendo il più alto volume di vendite annuale nella storia dell'azienda, un risultato raggiunto in uno scenario difficile per l'industria automobilistica.

L'evoluzione in corso per il marchio Smart - che nel 2019 ha abbandonato i motori a combustione per modelli esclusivamente a trazione elettrica - si è invece tradotta in un calo delle vendite del 9,3% a 116.781 unità a livello mondiale, in attesa dello sviluppo della joint venture paritaria con i cinesi di Geely, annunciata a marzo scorso, che porterà al lancio di una generazione di smart interamente nuove, costruite in Cina.

Quanto a Mercedes in tutti e tre i suoi mercati principali - Cina, Germania e Stati Uniti - il marchio di Stoccarda è riuscito ad aumentare le proprie vendite: spicca in particolare il risultato della Cina con un nuovo anno record grazie a una crescita annua del 6,2% e 693.443 unità.

A livello di regioni, in Asia-Pacifico nel 2019 è stato raggiunto un nuovo record con 977.922 unità vendute (+ 3,7%) mentre in Europa sono state consegnate ai clienti 937.881 Mercedes in crescita marginale sul 2018 (+ 0,4%). Nella regione NAFTA, le vendite sono state pari a 372.144 (-1,64%) con una tenuta nel cruciale mercato Usa. Sul fronte dei segmenti si conferma il ruolo cruciale dei Suv, pari ormai a un terzo delle vendite (circa 783.700 unità, -4,5%). Forte crescita per le compatte con oltre 667.000 unità (+ 9,5%).

Per l'anno in corso il gruppo tedesco punta a rafforzare il processo di elettrificazione della gamma. Entro la fine del 2020, un totale di cinque modelli completamente elettrici e più di 20 varianti di modelli ibridi plug-in entreranno a far parte del portafoglio globale di Mercedes-Benz Cars.

Con il piano "Ambition 2039" Mercedes-Benz Cars si è prefissato l'obiettivo di raggiungere una flotta di autovetture nuove a emissioni zero entro i prossimi 20 anni. In Europa il gruppo prevede che già entro il 2025 oltre il 40 percento dei veicoli Mercedes-Benz venduti possa essere ibrido plug-in o completamente elettrico.