Trasporto aereo, sciopero 14 gennaio ridotto a 4 ore

Lo sciopero del 14 gennaio nel settore del trasporto aereo viene ridotto da 24 ore a 4 ore. ''Con propria ordinanza'', la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha disposto ''la riduzione dello sciopero e la concentrazione nella fascia oraria'' (dalle 13.00 alle 17.00). Lo comunica il Mit in una nota.

Il provvedimento, si legge nella nota, ''si è reso necessario ed urgente allo scopo di evitare un pregiudizio grave ed irreparabile al diritto di libera circolazione costituzionalmente garantito''. Ad essere interessati dall'ordinanza sono i seguenti scioperi: del personale dipendente dell'Enav proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl T.A., Assivolo Quadri, Unica; del personale dipendente dell'Enav in servizio all’Apt di Ciampino proclamato da Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl T.A., Unica; del personale dipendente dell'Enav in servizio all’Acc di Roma proclamato da aziendale Filt-Cgil; del personale navigante tecnico e di cabina del gruppo Air Italy proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl T.A.; del personale dipendente dell'Enav in servizio al Ca di Bari proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Unica; del personale navigante di Air Italy proclamato da Anpac e Anpav; del personale dipendente dell'Enav in servizio all’Acc di Brindisi proclamato da Uiltrasporti, Ugl T.A.; del personale di terra di Air Italy in servizio all’aeroporto di Malpensa proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl T.A.; del personale navigante tecnico di Alitalia Sai in As proclamato da Navaid-Naca piloti Az.

Il ministero rende noto, inoltre, che i restanti scioperi di settore di 4 ore, di valenza nazionale ed interregionale, programmati nel medesimo giorno ma in altra fascia oraria, si svolgeranno nella stessa fascia oraria.