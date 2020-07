Bono e Guillou: 'Con Naviris nuovo leader europeo in difesa navale

"Siamo grati ai nostri governi per l’incondizionato sostegno ricevuto per la creazione di un nuovo leader europeo nel settore strategico della difesa navale". Lo hanno dichiarato i due ceo di Fincantieri e Naval Group, Giuseppe Bono e Hervé Guillou in merito alla jv Naviris. "Insieme accelereremo il nostro progresso tecnologico e manterremo i nostri principali fattori di differenziazione combinando le nostre capacità di ricerca e sviluppo, rinnovando i prodotti a vantaggio dei nostri clienti. Naviris apre la strada per la costruzione di una vera difesa navale europea", sottolineano.