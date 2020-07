Ilva, verso cambio regole su aiuti Stato

Più delle risorse che verranno mobilitate dal Just Transition Fund, il Fondo per la transizione ambientale annunciato oggi dalla Commissione Europea nell'ambito del Green Deal, per risolvere la crisi dell'ex Ilva di Taranto sarà d'aiuto la revisione delle regole sugli aiuti di Stato, che nel frattempo andrebbero applicate con la massima "flessibilità". Lo dice il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, a Strasburgo.