Tassa sull'ombra, il Mef smentisce

"Il tema di una pseudo 'tassa sull'ombra' non esiste". E' quanto si apprende da fonti del Mef in merito a notizie di stampa sull'ipotesi di una nuova norma di una tassa sull'ombra di balconi e verande. "Il nuovo canone previsto dalla Legge di Bilancio - spiegano le stesse fonti - sostituisce i tributi locali Tosap e Cosap, derivando dagli stessi i presupposti impositivi. Per questa ragione, può colpire solo le fattispecie già gravate da Tosap e Cosap, tra le quali non è compresa l'occupazione tramite balconi e verande".