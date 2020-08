A Macerata pizza + bibita sfiorano 13 euro, a Napoli solo 7,13 euro

(Fotogramma)

La pizza al piatto quest'anno costa un po' di più, in media + 1,6% e, nei ristoranti di Macerata, si paga il prezzo più alto: una pizza con una bibita 12,67 euro. Ma se nel capoluogo marchigiano la Fipe, la Federazione italiana dei pubblici esercizi, rileva il prezzo top del pasto in pizzeria, in base al rapporto Ristorazione 2019 su dati Istat, i prezzi di una pizza sono abbastanza allineati nelle varie città italiane, la media è tra i 10 e i 12 euro (euro più, euro meno).

Tuttavia, nella patria della pizza, a Napoli, si scorge il prezzo più basso, appena 7,13 euro. Inoltre, 8 euro e pochi spiccoli a Lucca e Livorno mentre a Roma 9 euro e 71 centesimi. A Cosenza si arriva a 12 euro, Venezia a 11,58 euro, a Milano a 10,56 euro, a Firenze 10,41 euro, a Genova 9,66 euro, a Torino a 9,50 euro, a Palermo 9,12 euro, a Reggio Calabria 8,07 euro.

Di poco inferiori gli incrementi dei prezzi rilevati per la ristorazione veloce e la gastronomia, rispettivamente +1,3% e +1,2% su ottobre 2018.