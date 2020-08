Treu: 'Cnel al lavoro su progetto analisi Bes aziendali'

"Il Cnel ha deciso di avviare una collaborazione che nel medio periodo ha l’obiettivo di proporre al Governo almeno delle linee guida per rendere omogenei o avvicinare quanto possibili gli indicatori utilizzati dal sistema privato con gli indicatori Bes". Così il presidente del Cnel, Tiziano Treu, nel suo intervento in occasione della presentazione delle linee programmatiche della Cabina di Regia Benessere Italia, presso la sede del Cnel a Roma, illustra il progetto di analisi del Cnel sugli indicatori Bes aziendali.

"Il punto centrale - premette - è che gli indicatori comunemente utilizzati dalle aziende si concentrano al momento attuale sugli indicatori riguardanti le emissioni nocive e la formazione del personale. Informazioni preziose che rappresentano però solo una base di partenza e lo spunto per un salto di qualità".

"Se riusciamo a mettere in connessione e far convergere gli obiettivi delle politiche pubbliche con l’azione del sistema privato, non solo avremo a disposizione un quantitativo di dati utili per sviluppare scelte consapevoli, ma avremo le premesse per tracciare una strada di medio periodo su cui far convergere gli sforzi e gli investimenti dell’intero sistema Paese", spiega Treu.

"Questo sarà un progetto su cui sarebbe davvero preziosa una sinergia costante con la Cabina di regia che sono sicuro che con la Consigliera Maggino riusciremo a realizzare. Il Cnel è quindi, anche su questo versante, a disposizione del Parlamento e del Governo per supportare uno sforzo comune verso l’obiettivo di costruire un diverso modello di sviluppo che sia non solo ambientalmente, ma anche socialmente sostenibile", conclude.