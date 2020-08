Treu (Cnel): 'Progetto con Anci su distretti produttivi'

(Fotogramma)

"Stiamo sviluppando un progetto in collaborazione con Anci e con un gruppo di ricercatori Sapienza e Cnr coordinato dal professor Pietronero". Così Tiziano Treu, presidente del Cnel, in occasione della presentazione delle linee programmatiche della cabina di regia Benessere Italia oggi a Roma.

"Grazie all’utilizzo di un modello previsionale di capacità produttiva di un territorio, denominato ‘fitness territoriale’, stiamo individuando tre distretti produttivi per offrire ai territori e alle amministrazioni uno strumento utile a misurare le potenzialità nell’ottica di uno sviluppo sostenibile per innalzare il livello di benessere collettivo della popolazione".

"Attualmente sappiamo che l’Istat è impegnato nel progetto ‘Misure del Benessere equo e sostenibile dei territori’ per costruire un sistema di indicatori territoriali coerenti con il framework Bes adottato a livello nazionale, per misurare le differenze territoriali di benessere. In forza della convenzione già attiva e come già condiviso con il Presidente Blangiardo, il Cnel è pronto a partire dal 2020 a lavorare in vista del rilascio del prossimo anno".