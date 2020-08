Cuneo fiscale, ecco il taglio: chi ci guadagna

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Dal primo luglio 2020 arriverà un taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a 40mila euro. Secondo quanto si legge in una bozza del dl il taglio potrà arrivare a 600 euro annui per i redditi tra 26.600 euro a 28mila euro l'anno, a 480 euro annui per chi arriva a 35mila euro l'anno. Per chi ha un reddito compreso tra 35mila e 40mila euro l'anno il beneficio parte da 400 euro fino ad azzerarsi. Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa il taglio è di "600 euro se il reddito complessivo è superiore a 26.600 euro ma non a 28.000 euro; per redditi superiori a 28.000 euro ma non a 35.000 euro l’importo di 600 euro decresce linearmente fino a raggiungere un valore di 80 euro mensili; per redditi superiori a 35.000 euro l’importo di 480 euro continua a decrescere linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari 40.000 euro".

Il dl cuneo fiscale vale 2,943 miliardi in termini di cassa nel 2020. E' quanto si legge in una bozza del dl cuneo fiscale e nella relazione tecnica al provvedimento.