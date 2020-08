Ex Ilva: da azienda provvedimento disciplinare per addetto al convertitore a Taranto

"L'operatore che al momento del guasto all'ex Ilva di Taranto stava lavorando al convertitore è stato oggetto di un provvedimento disciplinare". Sono fonti vicine all'azienda ad annunciare all'Adnkronos la decisione, il giorno dopo le deflagrazioni ai danni un convertitore dello stabilimento di Taranto. "La produzione non ha subito nessun rallentamento per il guasto", rassicurano ancora le fonti che parlano di un "ammontare dei danni limitato e risolvibile in circa due settimane".