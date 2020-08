Il "problema" di una eventuale direttiva Ue sul salario minimo "è come la si fa. Se ci fosse un provvedimento che sancisce un salario medio che in pratica cristallizza i tanti salari diversi che già esistono non servirebbe a nulla, anzi sarebbe controproducente". Lo dice il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, a margine di un incontro a Bruxelles, nella sede del Parlamento Europeo.