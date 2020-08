Jacuzzi Brands, Neil Tunstall è nuovo Presidente EMEA ed Asia

Leader mondiale nel settore idromassaggio e Spa, Jacuzzi Brands Lcc annuncia la nomina di Neil Tunstall come nuovo Presidente Emea ed Asia Jacuzzi Brands. In questo ruolo sarà responsabile degli indirizzi strategici, della leadership e della profittabilità nei segmenti Spa, Wellness e Bagno nell’ambito dei paesi Emea ed in Asia.

"Accolgo questo incarico con grande orgoglio e responsabilità - afferma Neil Tunstall - vedo grandi potenzialità nei mercati Emea e sono certo che l’esperienza che ho maturato fino ad oggi sarà utile per aiutare l’azienda a proseguire il suo attuale percorso di crescita".

Tunstall, 52 anni, originario della Gran Bretagna, vanta una lunga carriera in ambito internazionale che lo ha portato negli ultimi 12 anni ad operare in Russia, Svizzera ed Emea all’interno di Whirlpool Corporation, dove è arrivato a ricoprire la carica di Vice President of Products.